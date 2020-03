Wolfsburg-Coach Glasner lobt Profis: „Mit großem Eifer“

Wolfsburg-Coach Oliver Glasner hat nach der ersten Trainingswoche in Corona-Zeiten ein positives Fazit gezogen. „Es hat insgesamt sehr gut funktioniert. Die Spieler waren mit großem Eifer dabei und sind sehr diszipliniert vorgegangen“, sagte Glasner am Samstag. Der Oberösterreicher arbeitet mit seinen Profis seit Montag wieder an vier über den Tag verteilten Terminen in Kleingruppen an der Physis.