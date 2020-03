Gemeinsam backen wir das: Kuchen und Brot kinderleicht selbst gemacht

Kundl, Hopfgarten –Neben den gesundheitlichen und finanziellen Aspekten sind es derzeit zwei Fragen, die Menschen in Quarantäne bewegen: Wie gestalte ich meine Freizeit daheim und – das gilt für alle Eltern – wie beschäftige ich meine Kinder sinnvoll? Die Antwort auf diese Fragen liefern unzählige Koch- und Backvideos, die derzeit im Internet durch die Decke gehen. Gemeinsames Kochen und Backen erlebt wieder eine Renaissance. Vor allem selbstgemachtes Brot steht hoch im Kurs. Das merkt man spätestens, wenn man im Supermarkt einen Blick in die Backzutaten-Regale wirft. Germ ist derzeit mindestens so begehrt wie Klopapier und daher vielerorts ausverkauft.