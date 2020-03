Fünf Juroren gegen Bachmann-Preis-Absage

Fünf von sieben Juroren der Tage der deutschsprachigen Literatur 2020 in Klagenfurt haben sich am Samstag gegen die Aussetzung des Wettlesens um den Bachmann-Preis ausgesprochen. „Wir möchten betonen, dass wir als Jury es gerade in der jetzigen Situation ausnehmend wichtig gefunden hätten, dass der Bewerb stattfindet“, hieß es in einem Offenen Brief an ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard.