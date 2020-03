BSO-Präsident forderte Sport-Soforthilfe von 100 Mio.

In einem Gespräch mit Sportminister Werner Kogler hat Hans Niessl am Samstag eine Soforthilfe für Österreichs Sport gefordert. Der Präsident von Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) mahnte die rasche Umsetzung der „finanziellen Unterstützung für Schäden ein, die Vereinen und Verbänden durch die von der Regierung gesetzten, notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen Corona entstanden sind“.

„Der Härtefonds für den Sport muss einmal mit mindestens 100 Millionen Euro an Soforthilfe dotiert sein“, betonte Niessl nach der Videokonferenz mit Kogler („Ein gutes Gespräch“) in einer Aussendung. „Wie in der Schweiz sollen diese Mittel dem Breiten- und dem Spitzensport zugutekommen.“