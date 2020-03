Grüne lehnen Corona-Bonds im Gegensatz zu Kurz nicht ab

„Wir dürfen Italien und Spanien jedenfalls nicht alleine lassen“, betonte Maurer. „Es braucht in dieser herausfordernden Situation jedenfalls europäischen Zusammenhalt.“ Kurz hatte beim EU-Videogipfel am Donnerstag sein Nein zu einer Vergemeinschaftung von Schulden auf EU-Ebene bekräftigt und sich damit nicht nur scharfe Kritik Italiens und des Europaparlaments eingehandelt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der mit acht anderen EU-Staaten die Initiative für Corona-Bonds gestartet hat, mahnte zu mehr Solidarität und kritisierte die „Zurückhaltung“ Deutschlands und anderer Länder in dieser Frage.