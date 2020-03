UEFA-Deadline: Fußballligen-Neustart spätestens Ende Juni

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat eine Deadline für die Fortsetzung des Spielbetriebs in Europas Fußballligen genannt: Spätestens bis Ende Juni müsse der Neustart erfolgen. Es gebe einen Plan A, B und C: „Wir könnten Mitte Mai, Anfang Juni oder Ende Juni starten. Wenn wir nichts davon schaffen, bringen wir die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende“, sagte Ceferin der Zeitung „La Repubblica.“

Der Slowene erklärte zudem, dass Gespräche mit den Ligen über eine Anpassung des Spielkalenders stattfänden. So könnte die laufende Saison „zum Beginn der kommenden“ beendet werden, dadurch würde die nächste Saison „ein bisschen später“ beginnen. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

In Europa wird derzeit nur in Weißrussland gespielt. In Österreich wurde beschlossen, die Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst bis Anfang Mai auszusetzen.