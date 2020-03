Kletterer bei Absturz in Bad Ischl lebensgefährlich verletzt

Ein 23-jähriger Kletterer ist am Samstag bei einem Absturz im Klettergarten Rettenbachtal in Bad Ischl lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Gmunden hatte am frühen Nachmittag die Route „Amazonas“ (Schwierigkeitsgrad 4b) im Vorstieg bereits durchstiegen, als er laut Polizei vermutlich nach einem Kommunikationsfehler 33 Meter im freien Fall abstürzte.