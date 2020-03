Provinz Hubei seit Mittwoch ohne Coronavirus-Neuinfektion

In China sind am Samstag 45 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan, in der die Pandemie den Ausgang genommen hat, meldete dagegen am Samstag den vierten Tag in Folge keine neuen Erkrankten. Die Zahl der bekannten Ansteckungen erhöhte sich in ganz China auf 81.439, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen.

In Großbritannien stimme Premierminister Boris Johnson seine Landsleute mit einem emotionalen Brief auf schwere Zeiten ein. Er schloss auch noch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Lungenkrankheit nicht mehr aus. „Es ist wichtig für mich, offen und ehrlich mit Ihnen zu reden - wir wissen, dass die Lage sich verschlechtert, bevor sie besser wird“, heißt es in dem Schreiben, das Downing Street am Samstag in London veröffentlichte und das in der kommenden Woche an 30 Millionen Haushalte geschickt werden soll. Die Regierung treffe die richtigen Vorbereitungen und je stärker diese Regeln befolgt würden, desto weniger Leben würden verloren und desto eher könne man in ein normales Leben zurückkehren.