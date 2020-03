In Maria Taferl im Bezirk Melk ist am Samstagabend eine 50-Jährige mit einem Gewehr angeschossen worden. Als tatverdächtig gilt ihr 61-jähriger Ehemann. Dieser wurde festgenommen, bestätigte die Polizei Sonntagfrüh einen „Kurier“-Onlinebericht. Das Opfer wurde mit Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, es befand sich nicht in Lebensgefahr.