Olympische Spiele könnten am 23. Juli 2021 starten

Die wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr abgesagten Olympischen Sommerspiele in Tokio könnten einem Medienbericht zufolge im Juli 2021 starten. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die japanischen Organisatoren würden sich voraussichtlich auf den 23. Juli 2021 als Termin für die Eröffnungsfeier in Tokio einigen, berichtet der japanische TV-Sender NHK.