Fußball-Magazin „ballesterer“ in Existenznot

In den Signalfarben rot und gelb kommt der „ballesterer“ in der aktuellen Ausgabe daher - und einer Warnung: „ballesterer brennt!“. Österreichs bekanntestes Fußballmagazin ist in Existenznot geraten und setzt derzeit auf eine Rettungskampagne. Nach „SportWoche“, „Sportmagazin“ und „Sportzeitung“ steht ein weiteres periodisches Sport-Printprodukt, das in ganz Österreich erhältlich ist, vor dem Aus.