EU unterstützt UNO-Aufruf zur Waffenruhe in Syrien

Die EU unterstützt den Aufruf der Vereinten Nationen zu einer sofortigen landesweiten Waffenruhe in Syrien wegen der Coronavirus-Pandemie. Die EU sei führend bei humanitärer Hilfe für Syrien und bereit, die UNO bei ihren Bemühungen zum Stopp der Kampfhandlungen und der Ausbreitung des Coronavirus zu unterstützen, erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Sonntag in Brüssel.