„Einfluss überschätzt“: Zoller-Frischauf stellt Draht zu Touristikern in Abrede

Zoller-Frischauf: Das kann man so nicht beantworten. Wir sind zwar abgeschottet, aber immer noch indirekt abhängig vom Ausland. Wir wissen nicht, wie lange in unseren Nachbarländern die Krise dauern wird. Es ist aber eine Tatsache, dass die Wirtschaft schrumpfen wird. Das kann man nicht schönreden. Wir haben erst zwölf Tage dieser ganz harten Situation hinter uns gebracht. Wir dürfen nicht ungeduldig werden und die Flinte ins Korn werfen. Wir müssen diese Gesundheitskrise bewältigen. Das geht aber nur, wenn wir alle Sicherheitsvorkehrungen sehr ernst nehmen.

Zoller-Frischauf: Ich rede nichts schön, will aber auch keine Hysterie verbreiten. Wir müssen realistisch bleiben. Die Aussage „Koste es, was es wolle“ von Finanzminister Blümel habe ich mit gemischten Gefühlen gehört, weil sie Erwartungen geweckt hat, die man nur ganz schwer wird einhalten können. Wir werden alles tun, um unsere Unternehmer über diese Krise hinwegzuführen. Das heißt aber nicht, dass es nicht weh tun wird oder es nicht welche geben wird, die diese Krise nicht überleben.

Der Tourismus ist untrennbar mit der Ausbreitung des Virus in Tirol verbunden. Tirol steht weltweit am Pranger, zu spät gehandelt zu haben. Gleichzeitig ist er ein zentrales wirtschaftliches Standbein. Rächt sich jetzt diese Abhängigkeit?

Zoller-Frischauf: Ich halte nichts davon, auf einen Patienten zu treten, wenn es ihm schon schlecht geht. Erinnern wir uns, wie viel Kraft uns der Tourismus in den Vorjahren gegeben hat. Der Tourismus hat dafür gesorgt, dass es uns noch vor ein paar Wochen sehr gut gegangen ist. Nahezu alle Branchen sind damit irgendwie verzahnt. Betreiben wir jetzt keine Kindesweglegung, nur weil uns etwas nicht gefallen hat. Wir brauchen den Tourismus auch in Zukunft. Natürlich müssen wir uns aber anschauen, wie wir ihn neu aufstellen.

Zoller-Frischauf: Man hat gewusst, dass über die Umwelt weniger gesprochen wird, sollte es zu einer Wirtschaftskrise kommen. So ist es jetzt. Aber diese Krise zwingt auch zum Nachdenken. Die Überspitzung des Umweltthemas wird vielleicht herausgenommen. Man wird das Thema mit mehr Hausverstand angehen. International gehören neue Regeln aufgestellt – in vielen Bereichen. Wenn wir die Umwelt von Grund auf schützen, kostet uns das im Nachhinein weniger.

Heißt das, dass Gelder, die jetzt in Tirol für den Klimaschutz reserviert sind, vorläufig in den Kampf gegen die Corona-Krise umgeleitet werden sollen?

Mit Stand Freitag hatten wir über 35.600 Arbeitslose in Tirol. Wie groß ist die Gefahr, dass in vielen Tiroler Betrieben nach der Kurzarbeit weitere Kündigungswellen anstehen?

Zoller-Frischauf: Experten sagen uns, dass das so kommen kann. Wir negieren diese Gefahr nicht, hoffen aber darauf, dass wir im Sommer eine Verschnaufpause bekommen. Ich kann nicht versprechen, dass in zwei Monaten wieder alles so sein wird, wie es war. Das wird so nicht funktionieren. Diese Geduld werden wir lernen müssen.