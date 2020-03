Blümel bekräftigt Nein zu Coronabonds

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat das Nein Österreichs zur Einführung von sogenannten Coronabonds bekräftigt. „Wir dürfen die Fehler vergangener Krisen nicht wiederholen, sonst droht nach Corona gleich die nächste Schuldenkrise“, teilte Blümel am Sonntag der APA in einer Stellungnahme mit. Für die Unterstützung der am stärksten betroffenen Länder sei „genügend Geld da“, meint er.