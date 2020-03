„Vaterbuch“: Eine schwierige, schöne Liebe

Innsbruck – In die eigenen vier Wände verbannt, bietet sich uns Corona-Zeitgenossen eine große Chance: den ungelesenen Bücherstapel vom Staub zu befreien und Versäumtes nachzuholen.

Ein Fundstück dieser Kategorie ist das „Vaterbuch“ von Lukas Meschik. Einen Auszug daraus hat der junge Wiener Schriftsteller und Musiker vorigen Sommer bei den „Tagen der deutschsprachigen Literatur“, vulgo Bachmannpreis, in Klagenfurt schon öffentlich vorgestellt. Er steckte damals, anstatt eines Preises, von der Jury einiges an Kritik ein für seine autobiografisch durchwirkte Beschreibung einer „schwierigen Liebe“ dem eigenen Vater gegenüber. Der war mit 71 plötzlich zusammengebrochen und gestorben, nächtens, alleinstehend, in seiner Wohnung.