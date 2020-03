Coronavirus: Mutmach-Geschichte erreicht 1,7 Mio. Leser

„Corona bringt das Leben irgendwie auf den Punkt“, meint die Gerontologin Schiff, Gründerin von Care.Consulting, in dem am 14. März geposteten Beitrag. „Mein Hoffnung ist groß, dass wir uns dann (am Ende der Krise, Anm.) auch jenen Menschen gegenüber solidarisch zeigen, die uns schon seit Jahren um Hilfe anflehen: Menschen in Not, egal welcher Art von Not und woher sie kommen.“ Diese Hoffnung wird allerdings offenbar von nicht sehr vielen Lesern geteilt: Sonntagmittag waren gerade 337 Likes für die Geschichte registriert.