Land Tirol will nach Kritik doch ZDF-Fragen zulassen

Nach der scharfen Kritik des ZDF an der Kommunikationspolitik Tirols ändert das Land seine Vorgehensweise in Sachen Videopressekonferenzen. Nunmehr würde auch allen „nicht zugeschalteten MedienvertreterInnen“ die Möglichkeit geboten, je eine Frage zu stellen, hieß es gegenüber der APA. Damit begonnen werden soll bei einer für Montag angekündigten Pressekonferenz.

Zudem habe man mit der ZDF-Korrespondentin in Wien, Britta Hilpert, vereinbart, dass die noch offenen Fragen - einige seien bereits in den vergangenen Tagen beantwortet worden - „von uns best- und schnellstmöglich beantwortet werden“. Überdies bleibe man mit der Journalistin bezüglich weiterer angekündigter Fragen in engem Kontakt.