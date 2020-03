Heimische Autoren verarbeiten Corona-Krise in Echtzeit

) erscheint. Ihrer Protagonistin Barbara (Betty) A. legt sie gewohnt politische Worte in den Mund: „Und hatte der sich nicht wie Waldheim bewegt? Und wie konnte dieser Mann so fürsorglich wegen der Risikogruppe an alle appellieren und zur gleichen Zeit den Flüchtenden die Frontex an den Hals schicken?“. Ebenfalls im „Album“ philosophiert Tex Rubinowitz gewohnt pointiert unter dem Titel „Das hier ist der Warteraum“ über das Leben in der Isolation und die neue Bedeutung des Einkaufengehens: „Einkaufen ersetzt Kirchen, Kinos und Theater, Ausgehen und Verabredungen, dass Einkaufen jetzt plötzlich sichtbar macht, wie es Einsamen geht, wenn alle Sozialkontakte weggebrochen sind, aus welchen Gründen auch immer.“