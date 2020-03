Tote Person bei Wohnhausbrand in OÖ gefunden

Bei einem Wohnhausbrand in Ried im Innkreis hat die Feuerwehr in der Nacht auf Montag eine Person tot aufgefunden. Im ebenerdigen Wohnzimmer einer 86-jährigen Pensionistin war gegen 1.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, teilte die Polizei in der Früh mit.