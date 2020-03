Party in Kärnten eskalierte, vier Männer festgenommen

Die Polizei hat am Sonntagabend mit einem Großaufgebot eine lautstarke Feier in einem Garten in Griffen beendet. 15 Rumänen waren beteiligt, gleich mehrere Männer gingen auf die Beamten los, die daraufhin Pfefferspray einsetzten. Vier Personen wurden festgenommen. Die Feiernden wurden wegen der Nicht-Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus angezeigt.