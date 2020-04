Neuer Tokio-Termin könnte diese Woche fixiert werden

Der neue Termin für die Olympischen Sommerspiele in Tokio könnte in den nächsten Tagen fixiert werden. Das kündigte der japanische Organisationschef Yoshiro Mori am Montag an. Er erwartet diesbezüglich einen Anruf von IOC-Präsident Thomas Bach noch in dieser Woche, so Mori. Man habe dem IOC zwei Varianten vorgeschlagen.