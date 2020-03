Mikrobiologin Lass-Flörl zum Mundschutz: Tirol ist noch einmal anders

Innsbruck – „Wenn Sie in Tirol an die frische Luft gehen, braucht es keine Maske“, sagt die Direktorin des Departments für Hygiene und Mikrobiologie, Cornelia Lass-Flörl. In Tirol seien aufgrund der noch strengeren Maßnahmen als in Restösterreich wenig Menschen auf der Straße. „Man trifft kaum jemanden. Abstand halten ist die wichtigste Regel.“