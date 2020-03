Regierung setzt auf Masken, Tests und Freistellungen

Warum die Regierung noch einmal nachschärft, kann man aus den eher düsteren Prognosen ableiten, die ihr Expertenbeirat erstellt hat. In dessen Montagfrüh bekannt gewordenem Papier heißt es, wahrscheinlich benötige es „deutlich strengere Maßnahmen als derzeit in Kraft sind“. Unter der realistischen Annahme eines Replikationsfaktors von 1,7 - also eine Person steckt 1,7 Menschen an - werde das Gesundheitssystem Mitte April zusammenbrechen, betonen die Fachleute. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner warnte ebenfalls in der Früh, dass schon in zehn Tagen Beatmungsgeräte fehlen würden, wenn nicht zugekauft werde.