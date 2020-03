Pro-iranische Milizen im Irak drohen US-Truppen

Die im Irak stationierten US-Truppen unterstützen die irakische Armee im Kampf gegen die Reste der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Doch seit Wochen wachsen die Spannungen zwischen ihnen und pro-iranischen bewaffneten Gruppen. Die USA hatten im Jänner bei einem Raketenangriff den iranischen Top-General Qassem Soleimani und den hohen irakischen Milizenanführer Abu Mahdi al-Muhandis in Bagdad getötet.

Die US haben sich in diesem Monat von drei Basen im Irak zurückgezogen. Am Sonntag verließen sie den Militärstützpunkt K1 nahe der Stadt Kirkuk im Nordirak. Zuvor hatten sie bereits die Stützpunkte Al-Qaim nahe der irakisch-syrischen Grenze und die Basis Qayyarah West an die Iraker übergeben.