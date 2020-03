Kinderprimar des BKH Reutte kündigt fristlos

Ehenbichl – Mehr hat das Bezirkskrankenhaus (BKH) Reutte gerade nicht gebraucht. Mitten in den Corona-Umwälzungen, die das Krankenhaus wie alle anderen gerade durchläuft, lässt Primar Jörg Franke eine Bombe platzen. Er hat Montagvormittag fristlos gekündigt und in der Personalabteilung auch schon die Schlüssel abgegeben. Seit 2011 war er in Ehenbichl tätig.