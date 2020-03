Baupaket: Kramsacher Opposition fordert Projektstopp

Kramsach – In Zeiten von Covid-19 muss auch die Kommunalpolitik andere Wege gehen. Sitzungen gehen nur noch per Videokonferenz. Diese Möglichkeit nützt derzeit die Gemeinde Kramsach für ihr Dorfentwicklungskonzept mit der Firma Commun­alp. Die Besprechungen der Steuerungsgruppe finden per Video statt, die TT berichtete. Tatsächlich stehen auch einige echte Großprojekte zur Realisierung im Aufgabenbuch der Kommunalpolitiker. Das Pflegeheim soll umgebaut, der Schulcampus und der Kindergarten sollen realisiert werden. An die 20 Millionen Euro könnte das Projektpaket ausmachen. Der Baubeginn für das Seniorenheim wäre bereits für heuer geplant, bis 2023 soll der Rest folgen. Dies wäre allerdings das engste Zeitkorsett.