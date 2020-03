Wohnraum soll die Bevölkerung halten

„Wir haben einen realen Verlust an Einwohnern von zwei Prozent“, weiß der Gemeindechef. „Allein um diese Entwicklung einzubremsen, brauchen wir dringend neue Wohnungen.“ Erst gegen Ende des vergangenen Jahres hat die gemeinnützige Osttiroler Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft OSG 24 Wohnungen im Gemeindezentrum von Sillian übergeben. „Inzwischen haben wieder 43 Interessenten ihren Bedarf an einer Wohnung in Sillian angemeldet“, verdeutlicht Mitteregger den stetigen Bedarf. Bei rund einem Drittel jener Leute handle es sich um Zuzügler, die ihren Wohnsitz in die Marktgemeinde verlegen möchten. „Wir freuen uns über jeden Einzelnen und müssen dafür zeitnah und den heutigen Bedürfnissen entsprechend bauen.“