5000 Unterschriften gegen das Kraftwerk an der Ötztaler Ache

Oetz, Umhausen, Innsbruck – Bereits am ersten Wochenende nach dem Petitionsstart gegen das Kraftwerk an der Ötztaler Ache konnten die Kraftwerksgegner 5000 Unterstützer gewinnen. Sie fordern einen sofortigen Baustopp und setzen, nicht zuletzt wegen der Corona-Maßnahmen, auf Widerstand aus dem Internet.

Die Initiatoren der Online-Petition über change.org fordern von der Tiroler Landesregierung „den Stopp der nicht genehmigten Baustelle sowie eine Absage der naturzerstörerischen Kraftwerkspläne“ an der Ötztaler Ache. In Mitleidenschaft gezogen werde auch die „weltberühmte Kajak-Strecke“ am Flussabschnitt „Wellerbrücke“, wo jahrelang die Extrem-Kajak-Weltmeisterschaften ausgetragen wurden. „Es wäre das erste Kraftwerk in der sonst frei fließenden Ache“, warnt Marianne Götsch, WWF-Sprecherin für Gewässerschutz. (top)