AUA-Rekordflug bringt Österreicher aus Sydney zurück

In den kommenden Stunden wird im Auftrag des Außenministeriums ein weiterer Repatriierungsflug durchgeführt, der 300 Österreicher und EU-Bürger aus Australien zurück nach Europa bringen wird. Dabei handelt es sich um einen Rekordflug der AUA. Es ist der längste Nonstop-Flug, den die heimische Fluglinie in ihrer Geschichte durchgeführt hat.

Wie das Online-Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ berichtete, erreichte die Boeing 777 mit dem Namen „Spirit of Austria“ am frühen Montagmorgen (MEZ) nach fast 18-stündiger Flugzeit die australische Metropole Sydney, wo die Besatzung - darunter vier Piloten - nach der Landung und Erledigung der Einreiseformalitäten die Ruhezeit antrat. Am Dienstag geht es dann zurück nach Österreich, wobei in Malaysia ein Tankstopp eingelegt werden muss. An Bord befindet sich dann auch ein Vertreter des Außenministeriums. Die Passagiere müssen sich vor dem Einchecken einer Gesundheitskontrolle unterziehen, um sicherzugehen, dass sich unter ihnen kein an Covid-19 Erkrankter befindet.