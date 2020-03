Auflockerung der Verbote nach Ostern in Italien möglich

Unterdessen wächst in Italien die traurige Bilanz der Ärzte, die am Coronavirus gestorben sind. In zwei Tagen wurde bei der Ärztekammer der Tod von elf Sanitätern gemeldet. Damit wächst die Zahl der seit Beginn der Epidemie am 20. Februar gestorbene Ärzte auf 61. Rund 4.000 Krankenpfleger haben sich in Italien bisher infiziert, berichtete der Verband der italienischen Krankenpfleger FNOPI, der die Leistungen des Sanitätspersonals im Kampf gegen die Pandemie hervorhob. Die positiv getesteten Sanitäter sind circa zehn Prozent aller Infizierten in Italien.