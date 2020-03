Universalmuseum Joanneum meldete Kurzarbeit an

Das steirische Universalmuseum Joanneum schickt 397 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner 19 Museen ab 4. April in „Corona-Kurzarbeit“, hieß es am Montag in einer Aussendung. Man nehme damit das Angebot der österreichischen Bundesregierung an. Die Kurzarbeit gelte bis maximal 3. Juli 2020.