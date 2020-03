Coronavirus-Maßnahmen verschärft - Mehr als 9.300 Fälle

Der Kampf gegen das Coronavirus wird in Österreich um weitere Maßnahmen verschärft. Beim Supermarkt-Einkauf müssen Masken getragen werden und gefährdete Personen sollen von der Arbeit ins Home Office wechseln oder freigestellt werden. Zudem plant die Regierung 2.000 Stichproben-Tests auf das Virus in der Bevölkerung. Bis Montag, 15.00 Uhr gab es 9.377 bestätigte Infizierte und mehr als 100 Tote.

Vor Supermärkten soll künftig ein sogenannter Mund-Nasen-Schutz (MNS) an Kunden ausgeteilt werden. Ohne eine solche Maske werde der Zutritt verwehrt, hieß es bei einer Pressekonferenz der Regierungsspitze. Gelten soll diese Regel, sobald genügend Stückzahlen vorhanden sind, gerechnet wird damit ab Mittwoch. Zum Einsatz kommen darf auch ein selbst hergestellter Schutz, etwa aus Stoff. So weit möglich soll dieser Schutz auch überall getragen werden, wo Menschen zusammenkommen, appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das Abstandhalten im Supermarkt soll ebenfalls genauer geregelt werden.

Der Expertenbeirat der Regierung hatte zuvor eher düstere Prognosen erstellt. In einem Montagfrüh bekannt gewordenem Papier heißt es, wahrscheinlich benötige es „deutlich strengere Maßnahmen als derzeit in Kraft sind“. Unter der realistischen Annahme eines Replikationsfaktors von 1,7 - also eine Person steckt 1,7 Menschen an - werde das Gesundheitssystem Mitte April zusammenbrechen, betonen die Fachleute. „Die Wahrheit ist: Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wie grausam dieser Sturm sein kann, merkt man, wenn man in unser Nachbarland Italien schaut“ sagte Kurz - und warnte vor „Verharmlosern“.