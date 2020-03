86-Jährige starb bei Brand im Innviertel

Eine 86-jährige Frau ist in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhausbrand in Ried im Innkreis ums Leben gekommen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände beim Heizen dürfte dazu geführt haben, dass das Feuer ausbrach und die Frau nicht mehr entkommen konnte. Das haben Brandermittler in Oberösterreich im Lauf des Tages rekonstruiert.