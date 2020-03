ÖOC befürchtet keine Einbußen aus Olympia-Verschiebung

Das Österreichische Olympische Komitee hat wegen der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio ins Jahr 2021 kaum finanzielle Einbußen zu befürchten. „Für uns hält sich der Schaden in Grenzen“, sagte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel am Montag im TV-Sender ORF Sport +.

Man werde mit Partner AUA verhandeln, um die Flugtickets zu übertragen und das werde auch mit dem Organisationskomitee wegen der angezahlten Zimmer klappen, erklärte Mennel.

Auf den Veranstalter der Sommerspiele werden hingegen laut Mennel Mehrkosten von rund zwei Milliarden zukommen. „Da wird sich mit Sicherheit auch das IOC beteiligen müssen“, meinte Mennel, „denn es ist im Interesse des IOC und der Athleten weltweit, dass diese Spiele durchgeführt werden.“

Dem Vorarlberger ist es wichtig, dass Spitzensportler in Österreich ihre Trainingsanlagen möglichst bald und unter Wahrung der Schutzmaßnahmen wieder nutzen können. Das ÖOC befinde sich diesbezüglich in Gesprächen mit dem Sportministerium. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger in der Südstadt, Mehrkämpferin Verena Preiner in der Linzer Leichtathletikhalle, Ruderin Magdalena Lobnig oder Golfer Bernd Wiesberger etwa könnten alleine trainieren, ohne andere zu gefährden, sagte Mennel.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent