Heimischer Insektenbestand schrumpfte seit 1990 drastisch

In Österreich geht der Insektenbestand drastisch zurück. Seit 1990 sind laut dem am Dienstag veröffentlichten „Insektenatlas 2020“ drei Viertel der Insekten verschwunden. Gleichzeitig sank deren Artenvielfalt um bis zu ein Drittel. Setzt sich dieser Abwärtstrend fort, leiden nicht nur insektenfressende Tierarten darunter, auch markante Ernteausfälle wären die Folge.

Knapp über eine Million der etwa 1,8 Millionen Tierarten weltweit entfallen auf Insekten. Bis zu 4,5 Millionen Insektenarten könnten Schätzungen zufolge darüber hinaus noch entdeckt werden, ist dem von der Umweltschutzorganisationen Global 2000 in Kooperation mit dem Naturschutzbund Österreich und der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlichten Insektenatlas zu entnehmen. Insekten spielen jedoch nicht nur zahlenmäßig eine tragende Rolle: Sie leisten für Ökosysteme wertvolle Arbeit. So bestäuben sie Pflanzen, bekämpfen Schädlinge, erhalten die Bodenfruchtbarkeit, reinigen Gewässer und stellen eine Nahrungsgrundlage für andere Tiere dar.

Neben dem Klimawandel und zunehmender Lichtverschmutzung werden Insekten vor allem durch die Ausweitung und Intensivierung der Landwirtschaft in Form von Monokulturen, die nur wenigen Arten einen Lebensraum bieten, Überdüngung und steigendem Pestizideinsatz bedroht. Die Landwirtschaft wäre zugleich einer der großen Verlierer eines fortschreitenden Insektenschwunds.

„Wer unsere Nahrungsmittelversorgung sicherstellen will, muss das Artensterben stoppen. Wer das Artensterben stoppen will, muss den Pestizideinsatz reduzieren und Lebensräume erhalten“, erklärte Dominik Linhard, Biologe bei Global 2000, in einer Aussendung der Umweltschutzorganisation. Ein neuer Vergabemechanismus für die jährlich fast 60 Milliarden schwere EU-Agrarförderung wäre laut zahlreichen Umweltinitiativen ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieser Ziele. Die Europäische Union verpflichtet derzeit keinen ihrer Mitgliedstaaten dazu, einen bestimmten Anteil der Agrarförderung für ökologische Ziele einzusetzen. Ein Großteil der Förderung wird als Pro-Hektar-Zahlung überwiesen – demnach bringt viel Fläche viel Geld.