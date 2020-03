Theater der Einsamkeit: „Hikikomori“ im Wiener TheaterArche

Der gesellschaftliche Rückzug, die freiwillige Isolation, wird nun nicht mehr als Krankheit, sondern als Heilmittel gesehen, ja als Verpflichtung, um anderen das Leben zu retten. „Diese Aktualität habe ich mir in der Zeit der Stückentwicklung nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen vorstellen können“, schreibt Kavin im Programmheft. Dass ein Stück mit derartiger plötzlicher Brisanz durch die behördlich verordnete Vereinzelung nicht gespielt werden dürfe, wollte der Theaterleiter nicht so einfach hinnehmen. Kaum hatte er einen scheinbaren Ausweg, nämlich Reduktion der 99 zugelassenen Plätze auf die Hälfte, machte ihm schon die nächste Verordnung wieder einen Strich durch die Rechnung.

Bühne frei für Manami Okazaki. Sie liegt in einem Kinderpyjama auf einer Matratze in einem kleinen Bühnenraum, der wie ein Kinderzimmer wirkt. Ein bunter Spielteppich, auf dem sie mit einem Spielzeugauto Straßen entlangfahren wird, eine Plastikpuppenküche, die sie für morgendliche Katzenwäsche nutzt, ein Saxofon und ein Keyboard. Sofort nach dem Aufwachen setzt sie sich an die Tasten und spielt. „Für Elise“. Für den Tag macht sie sich fertig, indem sie ihre alte Schuluniform anzieht. Es sind einsame Rituale, die sie in den nächsten 80 Minuten in größter Ruhe vollzieht. Die Texte tröpfeln spärlich. Sie beziehen sich immer wieder auf „da draußen“. „Darum lieber nicht hinausgehen!“, sagt sie in einem ihrer Selbstgespräche, und: „Draußen wird Frühling sein.“ Unmöglich, nicht dabei an die Corona-Quarantäne zu denken. Ein wesentlicher Unterschied: Hier ist offenbar ein Mensch in selbst gewählter Einsamkeit. Und er weigert sich, erwachsen zu werden - „weil Leben Angst macht“. Denn „Leben ist anstrengend, Leben tut weh“.