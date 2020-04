Corona-Stichprobenstudie startet heute: „Alle sollen mitmachen“

Wien – Österreichweit ist das Meinungs- und Sozialforschungsinstitut SORA vor allem wegen seiner präzisen Hochrechnungen an Wahl­abenden bekannt. Jetzt ist das Institut mit der ersten großen Stichprobenstudie beauftragt worden, um die Ausbreitung des Coronavirus feststellen zu können. „Es handelt sich dabei um eine Periodenprävalenz. Es geht also darum festzustellen, wie viele Personen in Österreich vom neuartigen Virus in einer bestimmten Zeitspanne angesteckt worden sind. So können wir auch die Dunkelziffer der Erkrankten abschätzen“, erklärte SORA-Geschäftsführer Christoph Hofinger im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.