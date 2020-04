Masken werden fixer Bestandteil des täglichen Lebens

Wien, Innsbruck – Ab heute beginnen erste Lebensmitteleinzelhändler mit der kostenlosen Verteilung von Mund-Nasen-Schutzmasken für ihre Kunden. Geschäfte, in denen es bereits Masken gibt, darf man dann ohne den Mund-Nasen-Schutz nicht mehr betreten. Ab 6. April wird das Tragen der Masken im Handel zur Pflicht, heißt es in einem Erlass des Gesundheitsministeriums.

Einige Händler fühlen sich von der am Montag angekündigten Maßnahme der Regierung überrumpelt. Der Lebensmittelhändler Nah & Frisch erklärte, in die Pläne der Regierung nicht eingebunden gewesen zu sein. Das Tiroler Handelshaus Wedl, das selbst einen Nah-&-Frisch-Markt in Hall führt und 50 weitere beliefert, erklärte, bereits vor längerer Zeit MNS-Masken bestellt zu haben. Die Lieferung sei aber noch nicht eingetroffen.

Beim Tiroler Lebensmittelhändler MPreis ist gestern die erste Lieferung von Schutzmasken für die Kunden und Kundinnen eingetroffen. Die Verteilung beginne heute und je nach Verfügbarkeit schrittweise in den nächsten Tagen. In der Zwischenzeit gelte: „Jeder Schutz ist besser als keiner. MPreis-KundInnen können einen eigenen oder selbst genähten Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen verwenden“, heißt es auf TT-Anfrage.

Ähnlich sieht man das bei der Billa-, Merkur- und Bipa-Mutter Rewe. „Wir werden niemanden wegweisen, so lange Mund und Nase in der Filiale bedeckt sind,“ so ein Sprecher. Auch die mehrmalige Verwendung sei erlaubt und erbeten, merken alle Lebensmittelhändler an. Man arbeite indes mit Hochdruck daran, Masken in ausreichender Menge aus unterschiedlichen Ländern – trotz Grenzsperren, Ausfuhrverboten und Lieferverzögerungen – nach Österreich zu bekommen, erklärt Rewe.