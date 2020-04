Tiroler Landespolitik in der Corona-Krise: Zwischen Angriff und Verteidigung

Innsbruck – Hat der Tourismusverband Ischgl Hinweise über Corona-Erkrankungen ignoriert, wie aus dem E-Mail-Verkehr zwischen einer Niederländerin und dem TVB vom 6. März hervorgeht? Sind, wie berichtet, Hunderte Urlauber nach der Quarantäne im Paznaun und in St. Anton am nächsten Tag in andere Oberländer Skigebiete ausgewichen? All diese Fragen stehen weiterhin im Raum und Landeshauptmann Günther Platter versprach am Dienstag Aufklärung. Und notfalls Anzeigen. „Die Behörden werden die Sachverhalte genau prüfen.“ Offen äußerte er Unverständnis darüber, dass Skitouristen aus den Quarantänegebieten möglicherweise nicht sofort nach Hause abgereist sind.