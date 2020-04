Corona-Neuinfektionen in Tirol rückläufig: Momentaufnahme, noch kein Trend

Innsbruck – Es sei die Ruhe vor dem Sturm, heißt es immer wieder, bis die Zahl der Coronavirus-Patienten dramatisch ansteige. An der Innsbrucker Klinik sei man gerüstet. Derzeit gebe es drei Intensivstationen. Sie umfassen 44 Betten. „Wenn es mehr Patienten werden, machen wir eine vierte und auch eine fünfte Intensivstation auf“, erklärt der Sprecher der Tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, gegenüber der TT. Knapp die Hälfte der Intensivbetten ist derzeit ausgelastet, mit Corona- und anderen Patienten. Das Personal sei hoch motiviert und erfahre besonders viel Wertschätzung in diesen Tagen. Selbst das Verschieben von Operationen sei von Patientenseite gut aufgenommen worden. „Wir haben kein böses Wort gehört.“ An die TT hatten sich jedoch Patienten gewandt, die das Gefühl hatten, sie seien zu früh aus dem Spital entlassen worden.

In Tirol ist die Zahl der Infizierten am Dienstagmorgen zum ersten Mal rückläufig gewesen. „Das ist erfreulich, aber eine Momentaufnahme“, meinte Platter. „Wenn die Entwicklung in den nächsten zwei bis drei Tagen so bleibe, könne man sagen, dass man vielleicht auf dem richtigen Weg ist“, betonte Weiss. Das sei noch keine Trendwende, erklärte Lass-Flörl.