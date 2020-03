Bresnik sieht für Tour nach Krise „Wettkampfverzerrung“

Normalerweise touren besonders die Tennis-Sportler das ganze Jahr rund um den Globus. Jet lag, Klimawechsel, lange Flüge, Belagwechsel gehören zum Profi-Leben. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie steht schon die dritte Woche auch die Tennis-Welt still. Wann es weitergeht, steht Ende März in den Sternen. „Vielleicht gibt es nächstes Jahr einen kompletten Neubeginn“, mutmaßt Coach Günter Bresnik.

„Es wird mir halt immer klarer, wie das gelaufen ist. Es macht es um nichts ästhetisches. Es sind Dinge, die ich halt gar nicht verstehe. Ehrlichkeit, Loyalität, Werte..., da ist nicht viel davon eingehalten worden“, erklärte Bresnik und fügt hinzu, „ich habe eigentlich kein Problem damit, außer dass man sich vielleicht darüber ärgert, dass man sich täuschen hat lassen. Wenn ich jemandem alles zu verdanken habe, dann kann ich so nicht mit ihm umgehen. Wolfgang (Thiem) wäre ein Clubtrainer in Seebenstein und Dominic wäre ein Future-Spieler.“

Im Leistungszentrum Südstadt ist Bresnik eine von drei Personen in der seit 2001 privat geführten Betreibergesellschaft. Der Vertrag wurde erst vor kurzem um zwölf Jahre verlängert. Die Plätze dort sind laut Bresnik „bummvoll“. Er sieht seine Zukunft auch weiter in der Südstadt, schließt aber ein neuerliches Engagement auf der Tour nicht aus. „Wenn was kommt, was mich aufregt, dann mach‘ ich das. Seit ich Familie habe, also seit fast 25 Jahren, habe ich es immer so gestaltet, dass das familienverträglich ist. Mich stört es nicht, ob ich zehn oder 25 Wochen unterwegs bin.“ Anfragen gäbe es nach wie vor, aber da müsse alles zusammenpassen.