Österreich 2019 mit 0,7 Prozent Budgetüberschuss

Das Jahr 2019 hat Österreich im zweiten Jahr in Folge einen Budgetüberschuss beschert. Laut den am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria betrug das Plus 0,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Angesichts der erwarteten Kosten wegen der Coronakrise gilt es freilich als fix, dass ab heuer für längere Zeit mit keinem Überschuss mehr zu rechnen ist, deutliche Budgetdefizite drohen.