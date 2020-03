ÖGB und AK wollen Ausweitung der Sonderbetreuungszeit

Die derzeitige Regelung der Sonderbetreuungszeit für betreuungspflichtige Kinder ist laut Gewerkschaft und Arbeiterkammer unzureichend. Es brauche „dringend“ eine Verlängerung bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs an Schulen und Kindergärten, einen Rechtsanspruch für Arbeitnehmer und eine Kostenübernahme durch den Bund, verlangten ÖGB und AK in einer Aussendung am Dienstag.