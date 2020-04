Größenwahn selbst in Niederlagen: Buch über Hitlers frühe Jahre in Österreich

St. Pölten – In ihrem Band „Hitler. Prägende Jahre. Kindheit und Jugend 1889-1914“ begeben sich die Historiker Hannes Leidinger und Christian Rapp auf intensive Spurensuche. Sie begleiten Adolf Hitler durch seine Kindheit, die Wiener Jahre bis hin zum Antritt des Kriegsdienstes 1914 in der Bayerischen Armee und beleuchten minutiös das gesellschaftliche Umfeld und die ideologischen Schattenseiten der gerne verklärten Zeit um 1900. Die aus den Erkenntnissen entwickelte Ausstellung im Haus der Geschichte des Museum Niederösterreich in St. Pölten läuft bis 9. August 2020 und ist aufgrund der Covid-19-Bestimmungen derzeit geschlossen.

Was ist so interessant an der Beschäftigung mit dem jungen Adolf Hitler? Weiß man da nicht schon alles?

Hannes Leidinger: Natürlich gab es zu Beginn des Projektes Zweifel, ob da auch wirklich Neues zutage tritt. Mein Kollege Christian Rapp meinte, wir probieren vorab das Einfachste! Brigitte Hamann, die ja mit „Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators“ ein großartiges Buch vorgelegt hat, hatte noch nicht die Möglichkeiten, digitalisierte Quellen zu verwenden. Kurz: Sie konnte bei Anno (Online-Bibliothek historischer österreichischer Zeitungen und Zeitschriften, Anm.) noch nichts eingeben, sondern musste mühselig über Mikrofilmen sitzen. Wir haben in kürzester Zeit Einträge zu Hitlers Vater, dem Zollbeamten Alois Hitler, zum Vormund, zum Firmpaten oder zu den Lehrern gefunden. So war relativ schnell klar: Natürlich ist es nicht der Bub Adolf, der dokumentiert war, aber sein unmittelbares Umfeld und damit natürlich auch der Konnex zum größeren Kontext. Im Buch versuchten wir, alle diese Beziehungsfäden herzustellen und so nahe an die Figur heranzukommen.

Wie erzählt man einer jungen Generation, deren Abstand zur Vergangenheit ja sehr groß ist, vom Aufwachsen und dem Umfeld eines späteren Diktators?

Christian Rapp: Wir versuchen den Aufwachsenden nicht größer, aber auch nicht kleiner zu machen, als er war. Man braucht nicht viel zu erfinden, um ihn als schwierige Persönlichkeit zu erkennen. Zugleich führt uns Hitler in eine Epoche ein, eine Epoche voller Ängste und Vorurteile – manche davon kennen wir bis heute – insbesondere den Rassismus oder Antisemitismus.

Hitler scheint, wie Sie im Buch belegen, schon als Schulbub kein wirklich angenehmer Zeitgenosse gewesen zu sein. So „selektiert“ er einmal seine Klassenkollegen in „Germanen“ und „Nicht-Germanen“ und gefällt sich, wie ein Lehrer schreibt, „in der Führerrolle“.

Leidinger: Die Hinweise von diesem Lehrer, Hitlers Klassenvorstand, waren spannend. Er hat seine Erinnerungen zu einem Zeitpunkt, nämlich 1923, aufgeschrieben, als die ganz große, verhängnisvolle Karriere seines ehemaligen Schülers noch nicht absehbar war. Hitler ist da vor allem eine Lokalgröße, die er bewundert, weil er selbst deutschnational ist. Aber er schildert diesen Adolf Hitler noch so, wie er ihn als Lehrer gesehen hat: Als schwierigen Buben, der immer anführen, der anschaffen will, der ihm in seinen finsteren Charaktereigenschaften fast ein bisschen Angst eingeflößt hat.

Ist Hitler also ein in der Wolle gefärbter Diktator?

Rapp: Überzeugt von sich war Hitler ganz sicher. Die härteste Lebensphase seiner Frühzeit war jene in der Meldemannstrasse (Wiener Männerwohnheim, Wohnort von Adolf Hitler zwischen 1910 und 1913, Anm.), als er keine Perspektive für sich sah. Er hat sich vermutlich damit geholfen, sich einzureden, dass ihm irgendetwas Großes beschieden sei. Hitler hat sich im Männerheim schon als politischer Redner ausprobiert, nur zugehört haben damals noch nicht viele. Ein Tiroler Zeitgenosse berichtet in den 1930er-Jahren, dass ihn viele Passagen in „Mein Kampf“ an die Debatten im Männerheim erinnerten.

Leidinger: Interessant ist ja, dass Hitlers Größenwahn durch Niederlagen nicht gedämpft wird. Auch das macht ihn so gefährlich. Meine These ist: Dieser junge Adolf Hitler, das ist auch der Adolf Hitler, den wir später wiedererkennen. Der dazwischen, im Ersten Weltkrieg und danach, das ist ein Adolf Hitler, der die Niederlagen von Wien noch nicht verdaut hat. Am Anfang ist er in dieser neuen Partei, in der er im wahrsten Sinn des Wortes sein Heil sucht, nur der Agitator. Er braucht Zeit, um wieder zum Führer zu werden, aber die Anlagen dazu wurden eindeutig schon vorher grundgelegt. Er fährt gleichsam das Programm wieder hoch.

Schon der junge Hitler war begeisterter Wagnerianer. War das gleichsam die Droge dieses sonst ziemlich abstinenten Jünglings?

Rapp: Vielleicht waren Wagners Opern nicht nur Kunst allein, sondern auch eine frühe Einschulung in Formen der politischen Inszenierung, vor allem mit Blick auf die visuellen Eindrücke.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow