Erste Transaktion über Plattform für Iran-Geschäfte

Die Lieferung sei bereits im Iran angekommen. „Nachdem die erste Transaktion jetzt abgeschlossen ist, wird Instex mit der iranischen Spiegelorganisation STFI an weiteren Transaktionen arbeiten und den Mechanismus weiterentwickeln“, kündigte das Auswärtige Amt, das sich auch im Namen Frankreichs und Großbritanniens äußerte am Dienstag in Berlin weiter an.