Mehr Testen spart Geld durch geringere Spitalkosten

Die Forscher um Bernardo Sousa-Pinto vom Center for Health Technology and Services Research in Porto führten eine gesundheitsökonomische Analyse durch: Sie rechneten für Portugal, aber auch Österreich, Norwegen, Südkorea und Italien den Testkosten die verminderten Spitalkosten gegen, weil man dadurch Krankheitsfälle früher und besser erkennt, und Ansteckungen vermeidet.