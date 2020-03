Eintracht-Trainer Hütter rechnet mit Europa-League-Abbruch

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einem Abbruch der Europa League. „Ich bin eher skeptisch, ob man die aktuelle Saison in der Europa League zu Ende spielen kann“, sagte der 50-jährige Vorarlberger der Bild“-Zeitung. Der Wettbewerb ist von der UEFA aufgrund der Pandemie wie die Champions League im Achtelfinale auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden.

In einer Videokonferenz mit den 55 Mitgliedsverbänden will die UEFA am Mittwoch darüber beraten, ob und wie die internationale Saison noch abgeschlossen werden kann.