Land Salzburg weitet Quarantäne um drei Gemeinden aus

Das Land Salzburg legt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nach: Nach dem Gasteiner- und dem Großarltal sowie der Gemeinde Flachau (alle Pongau) werden ab Dienstag Mitternacht auch Altenmarkt (Pongau), Zell am See und Saalbach (beide Pinzgau) unter Quarantäne gestellt. Zudem wird in Flachau die Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt. Die Sperren gelten vorerst bis Ostermontag.

In den drei neu „unter Glassturz“ gestellten Kommunen habe es zuletzt eine Steigerung der Neuerkrankungen gegeben, die signifikant über der Entwicklung anderer Gemeinden liege, begründete Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstag in einem Video-Mediengespräch die nun gesetzten Schritte. So habe es in Zell am See seit dem 21. März 71 Neuerkrankungen gegeben, in Saalbach waren es 31 und in Altenmarkt rund 25, sagte der Landeshauptmann.

Auch die Verlängerung der bereits seit 19. März bestehenden Quarantäne für die Gemeinden des Gasteinertals, des Großarltals und in Flachau wurde damit erklärt. Außerdem, so Haslauer, habe sich das Virus in diesen Orten sehr diffundiert verbreitet, also über verschiedene Ortsteile und nicht mehr in einem engen, überschaubaren Kreis.

Sämtliche Sperren gelten ab Mitternacht bis einschließlich Ostermontag, den 13. April. Man wolle damit im Gleichklang mit den Maßnahmen der Bundesregierung handeln, sagte Haslauer, „damit wir keinen ‚Terminsalat‘ bekommen“.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

In der Weltcup-Gemeinde Flachau wird ab Mittwoch auch der Berufsverkehr verboten. Damit seien auch Personen, die Schlüsselfunktionen innehaben oder in der Erhaltung der Infrastruktur tätig sind, von der Sperre betroffen. Weiterhin möglich ist laut Haslauer aber etwa der Transport von Lebensmitteln, Heizmaterial und Medikamenten, die Fahrt zum Arzt oder ein Rot-Kreuz-Transport.

Schließlich kündigte der Landeshauptmann an, dass in den Quarantäne-Gebieten die Kontrollen nicht mehr nur an den Gemeindegrenzen, sondern stichprobenartig auch in den Orten selbst durchgeführt werden. Man schaue, ob die Menschen die allgemeinen Beschränkungen einhalten, also etwa den Mindestabstand, das Verbot von Ansammlungen oder demnächst auch das Tragen der Schutzmasken.