Nach 12 Jahren sagt Kitzbüheler Seilbahn-Manager Josef Burger leise Servus

Kitzbühel – Fast zwölf Jahre lenkte Josef Burger die Geschicke der Bergbahn Kitzbühel, mit heute, 1. April, tritt der Westendorfer seine Pension an. Von den zwölf Jahren war er zehn alleiniger Vorstand und zuletzt Vorstandsvorsitzender, er führte die Bergbahn von einem Rekord zum nächsten. Beeindruckend ist das Investitionsvolumen im vergangenen Jahrzehnt mit fast 250 Millionen Euro und einer Umsatzsteigerung von an die 50 Prozent auf fast 55 Millionen Euro.

Was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung?