Hoffnung bei Tiroler Polizei: Corona-Fälle rückläufig

In der Justizanstalt sorgte in der Vorwoche ein mit Covid-19 infizierter Häftling für Aufregung. Aber offenbar hat die 14-tägige Isolationshaft weitere Ansteckungen verhindert. Zumindest wurde bisher kein weiterer Corona-Fall unter den Insassen oder den Wachebeamten bekannt. Ähnlich wie die Polizei ist auch die Justizwache im Ziegelstadl mittlerweile in Gruppen eingeteilt. Allerdings handelt es sich nur um zwei Gruppen zu je 60 bis 70 Beamten, die wiederum in je drei Nachtdienst-Teams aufgesplittet sind. So sollen größere Quarantäne-Ausfälle bei einer Infektion verhindert werden. Mitarbeiter kritisieren allerdings, dass das System zu 32-Stunden-Diensten führt. Das sei unzumutbar.